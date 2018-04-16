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Новости Нижнего Тагила

Месть за собаку: тагильчанка признана виновной в ложном доносе на сожителя

16 апреля 2018, 18:00Добавить новость
Нижний Тагил,Тагилстроевский суд,ложный донос,собака,бытовой конфликт,сожители,поилиция
Нижнетагильский суд признал виновной местную жительницу, которая обвинялась в ложном доносе на своего сожителя. Как сообщили в прокуратуре Тагилстроевского района, в декабре 2017 года женщина поссорилась со своим сожителем из-за бродячей собаки, которую она привела в квартиру. Мужчина выгнал животное на улицу, а обвиняемую закрыл в квартире на ключ и ушел на работу. Однако женщина при помощи простыни спустилась с балкона второго этажа и сразу же пошла в отделение полиции. Там она она написала заявление на сожителя, обвиняя его в угрозах физической расправы и попытке ее задушить. 

При проверке полицейские выясняли, что показания ложные и завели на тагильчанку уголовное дело. На суде женщина признала свою вину. Ей вынесен приговор в виде 220-ти часов обязательных работ, сообщает ИА «Все новости».
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