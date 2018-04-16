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Новости Нижнего Тагила

Пьяная москвичка записала на видео избиение трехмесячной дочери (ВИДЕО)

16 апреля 2018, 10:35Добавить новость
происшествие,Москва,дети,ребенок,избиение,насилие,мать

Пьяная москвичка сняла на видео, как душит и бьет свою трехмесячную дочь, а затем отправила запись подруге.

Выяснилось, что жительница Москвы, избивающая ребенка, отправила видео подруге по ошибке. Однако та выложила его в соцсети.

Стало известно, что запись женщина сделала для отца ребенка. На видео она кричит на девочку и душит ее, сообщая, что именно так с ней во время беременности обращался отец малышки.

Ненавижу, что ты родилась и мешаешь мне жить! Лучше бы я аборт сделала. Мне никто с тобой не помогает, я все время сижу дома, -- кричит мать.


Как рассказали подруги москвички, женщина уже во время беременности начала испытывать негатив к своему ребенку и била себя по животу.

После публикации видео знакомая пришла в органы опеки и рассказала о происходящем. Ребенок был изъят из семьи и передан родному отцу. Информации о том, были ли приняты какие-либо меры в отношении матери, пока нет.

Видео: НТВ

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