Актер Драмтеатра Нижнего Тагила Андрей Рывкин скончался после продолжительной болезни

15 апреля скончался 58-летний актер Нижнетагильского Драматического театра Андрей Рывкин.

Ведущий артист театра драмы умер после продолжительной болезни. Художественный руководитель театра Игорь Булыгин рассказал, что Рывкин в последнее время участвовал только в спектакле «Дикое счастье», в котором исполнял роль миллионщинка.





Андрей Рывкин работал в театре драмы с 1984 года и исполнил более 150 ролей. Он принимал участие во множестве постановок, играя в спектаклях по произведениям как классиков, так и современных авторов. В 2015 году он стал лауреатом премии Валерия Пашнина.





18 апреля в 11:30 в Драматическом театре состоится прощание с актером. В 13:00 процессия отправится на Центральное кладбище, уточняет ИА «Все новости».