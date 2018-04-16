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Новости Нижнего Тагила

Актер Драмтеатра Нижнего Тагила Андрей Рывкин скончался после продолжительной болезни

16 апреля 2018, 14:05Добавить новость
город,здоровье,культура,Нижний Тагил,происшествие,смерть,Андрей Рывкин,драматический театр,драмтеатр

15 апреля скончался 58-летний актер Нижнетагильского Драматического театра Андрей Рывкин.

Ведущий артист театра драмы умер после продолжительной болезни. Художественный руководитель театра Игорь Булыгин рассказал, что Рывкин в последнее время участвовал только в спектакле «Дикое счастье», в котором исполнял роль миллионщинка.

Андрей Рывкин работал в театре драмы с 1984 года и исполнил более 150 ролей. Он принимал участие во множестве постановок, играя в спектаклях по произведениям как классиков, так и современных авторов. В 2015 году он стал лауреатом премии Валерия Пашнина.

18 апреля в 11:30 в Драматическом театре состоится прощание с актером. В 13:00 процессия отправится на Центральное кладбище, уточняет ИА «Все новости».

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