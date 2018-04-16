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Новости Нижнего Тагила

Прохожий сообщил о бомбе в стоящей у Центрального стадиона в Екатеринбурге BMW (ФОТО)

16 апреля 2018, 12:35Добавить новость
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15 апреля на ул. Крауля в автомобиле BMW у Центрального стадиона в Екатеринбурге искали взрывное устройство, о котором сообщил прохожий.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что под машиной BMW X6, которая припаркована у Центрального стадиона, лежит предмет, похожий на бомбу. По словам представителя главка Валерия Горелых, звонившему показалось, что неизвестный закладывает под машину нечто похожее на бомбу.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции, МЧС, саперы. BMW осмотрели кинологи с собакой, но ничего не нашли. Улицу перекрыли и просили людей идти в обход.

Сотрудниками правопорядка было установлено, что машиной владеет коммерческое предприятие. Когда связались с мужчиной, рассказавшем о подозрительном предмете, он сказал, что всего лишь высказал свое предположение и не сообщал ни о какой бомбе, пишет Е.1.

19 февраля станция метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге была оцеплена из-за звонка о бомбе.

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Фото: ИА «Ночные новости»
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