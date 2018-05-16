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Новости Нижнего Тагила

43-летняя екатеринбурженка зарезала 23-летнего мужа спустя месяц после свадьбы (ФОТО)

16 мая 2018, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,убийство,свадьба,жена
В столице Урала в ходе семейной ссоры 43-летняя екатеринбурженка по имени Татьяна зарезала своего 23-летнего мужа – Сергея. Свадьба у пары состоялась меньше месяца назад – 19 апреля.

Родители погибшего молодого человека изначально были против такого союза: об этом рассказала Ura.ru мать екатеринбуржца.

Я была очень против, но он меня не слушал. Не знаю, что между ними произошло, -- призналась родительница.

 

Она отметила, что после смерти в кармане ее сына обнаружили обручальное кольцо, что могло свидетельствовать о серьёзной ссоре.

город,Екатеринбург,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,убийство,свадьба,жена
Фото: Ura.ru


Погибший молодой человек, по словам родных и близких, с детства был поклонником футбола. Он занимался с детьми, по образованию был детским тренером. Образование он получил в екатеринбуржском колледже физкультуры. Сергей был положительным и отзывчивым человеком.

В СКР информацию подтвердили, но подробный комментарий обещали дать позже.

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