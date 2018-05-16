43-летняя екатеринбурженка зарезала 23-летнего мужа спустя месяц после свадьбы (ФОТО)

Родители погибшего молодого человека изначально были против такого союза: об этом рассказала Ura.ru мать екатеринбуржца.





Я была очень против, но он меня не слушал. Не знаю, что между ними произошло, -- призналась родительница.

Она отметила, что после смерти в кармане ее сына обнаружили обручальное кольцо, что могло свидетельствовать о серьёзной ссоре.







Погибший молодой человек, по словам родных и близких, с детства был поклонником футбола. Он занимался с детьми, по образованию был детским тренером. Образование он получил в екатеринбуржском колледже физкультуры. Сергей был положительным и отзывчивым человеком.



В СКР информацию подтвердили, но подробный комментарий обещали дать позже.