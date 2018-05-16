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Новости Нижнего Тагила

Десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Каменске-Уральском

16 мая 2018, 20:45Добавить новость
Каменск-Уральский,ребенок,падение с высоты,многоэтажка,больница,травмы
Вечером 15 мая десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Каменске-Уральском. Ребенок остался жив. Медики «скорой помощи» доставили мальчика в больницу с тяжелыми травмами. На место происшествия выезжали оперативники. Следственный отдел устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает «Наша газета».
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