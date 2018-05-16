Десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Каменске-Уральском

Вечером 15 мая десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Каменске-Уральском. Ребенок остался жив. Медики «скорой помощи» доставили мальчика в больницу с тяжелыми травмами. На место происшествия выезжали оперативники. Следственный отдел устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает «Наша газета».
Десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Каменске-Уральском16 мая 2018, 20:45Добавить новость
© TagilCity.ru
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Читайте также:
Lentainform
Загрузка...
Показов: 104