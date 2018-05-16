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Новости Нижнего Тагила

Квартира в Екатеринбурге загорелась от церковных свечей во время поминок

16 мая 2018, 11:35Добавить новость
Екатеринбург,МЧС,пожарные,происшествие,пожар,огонь,поминки

В столице Урала по адресу Амундсена, 37 в трехкомнатной квартире произошел пожар, эвакуированы 17 человек. Сообщение о возгорании поступило в 21 час 15 мая.

Как сообщает Е1, в квартире на шестом этаже дома на ул. Амундсена в Екатеринбурге проходили поминки, и пожар возник из-за церковных свечей. Площадь пожара составила 20 кв. м. Огнеборцам пришлось эвакуировать из дома 17 человек, живущих на верхних этажах, в том числе двоих детей. В ликвидации возгорания участвовали 11 спасателей и три единицы техники.

В момент возгорания в квартире была женщина и ее 38-летний сын. Они поминали погибшего родственника. Зажженная церковная свеча была оставлена в комнате без присмотра, упала на диван, и началось тление.

В пожаре никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Однако, надышавшись дымом, погиб котенок. Повреждено имущество.

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