Квартира в Екатеринбурге загорелась от церковных свечей во время поминок

В столице Урала по адресу Амундсена, 37 в трехкомнатной квартире произошел пожар, эвакуированы 17 человек. Сообщение о возгорании поступило в 21 час 15 мая.

Как сообщает Е1, в квартире на шестом этаже дома на ул. Амундсена в Екатеринбурге проходили поминки, и пожар возник из-за церковных свечей. Площадь пожара составила 20 кв. м. Огнеборцам пришлось эвакуировать из дома 17 человек, живущих на верхних этажах, в том числе двоих детей. В ликвидации возгорания участвовали 11 спасателей и три единицы техники.





В момент возгорания в квартире была женщина и ее 38-летний сын. Они поминали погибшего родственника. Зажженная церковная свеча была оставлена в комнате без присмотра, упала на диван, и началось тление.





В пожаре никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Однако, надышавшись дымом, погиб котенок. Повреждено имущество.