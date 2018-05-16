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Новости Нижнего Тагила

Военный следователь ЦВО попался в нетрезвом виде за рулем в Екатеринбурге

16 мая 2018, 21:20Добавить новость
Екатеринбург,военный следователь,алкоголь,автомобиль,штраф,лишение прав,ГИБДД
6 мая на улице Московской в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД остановили водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Им оказался заместитель руководителя военного следственного отдела СК РФ по екатеринбургскому гарнизону, капитан юстиции Дмитрий Лунькин. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина отказался от медицинского освидетельствования. В отношении Лунькина было заведено административное дело по статье КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Военному юристу грозит лишение прав на два года и штраф 30 тысяч рублей, пишет URA.RU.
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