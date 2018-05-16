Военный следователь ЦВО попался в нетрезвом виде за рулем в Екатеринбурге

6 мая на улице Московской в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД остановили водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Им оказался заместитель руководителя военного следственного отдела СК РФ по екатеринбургскому гарнизону, капитан юстиции Дмитрий Лунькин. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина отказался от медицинского освидетельствования. В отношении Лунькина было заведено административное дело по статье КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Военному юристу грозит лишение прав на два года и штраф 30 тысяч рублей, пишет URA.RU.