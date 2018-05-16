2000 жителей эвакуировано из-за взрыва боеприпасов в военной части в Удмуртии (ВИДЕО)

16 мая около 14:55 из-за возгорания сухой травы в бывшей военной части Пугачево в Удмуртии начали взрываться боеприпасы.
Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, сейчас проводится эвакуация населения из военного городка, остановлено движение по близлежащей трассе.
Также, по информации МЧС, людей эвакуируют из деревни Баграш-Бигра, села Уром, Бобья-Уча и Ильинское.
В тушении пожара принимают участие 28 единиц техники. На месте ЧП находится глава МЧС Республики Петр Фомин и Председатель Правительства Ярослав Семенов.
Власти отмечают, что на территории военной части, где произошло возгорание, нет жилых и социально значимых объектов, пишет Udm-info.
Udm-info
В тушении пожара принимают участие 28 единиц техники. На месте ЧП находится глава МЧС Республики Петр Фомин и Председатель Правительства Ярослав Семенов.
Власти отмечают, что на территории военной части, где произошло возгорание, нет жилых и социально значимых объектов, пишет Udm-info.
Udm-info
Видео: Известия