Житель Серова подозревается в убийстве знакомой при помощи ножа

В ночь на 15 мая в квартире дома по улице Мира в Серове было обнаружено тело 31-летней женщины. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате нанесения двух колото-резанных ранений при помощи холодного оружия.



По «горячим следам» следователи задержали 31-летнего местного жителя, который приходился знакомым погибшей. В ходе допроса мужчина сознался в том, что убил жертву в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Орудием убийства стал нож.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, подозреваемый на данный момент задержан. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России.