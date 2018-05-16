0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +6
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.92 + 0.15
EUR 73.86 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Серова подозревается в убийстве знакомой при помощи ножа

16 мая 2018, 06:05Добавить новость
алкоголь,насилие,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело,Серов,нож,мужчина,женщина
В квартире одного их жилых домов Серова было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали местного жителя.

В ночь на 15 мая в квартире дома по улице Мира в Серове было обнаружено тело 31-летней женщины. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате нанесения двух колото-резанных ранений при помощи холодного оружия.

По «горячим следам» следователи задержали 31-летнего местного жителя, который приходился знакомым погибшей. В ходе допроса мужчина сознался в том, что убил жертву в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Орудием убийства стал нож.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, подозреваемый на данный момент задержан. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Житель Екатеринбурга задушил знакомую во время застолья (ФОТО)
13 апреля, 07:05
1 2
Два жителя Кировграда убили знакомого и его отца из-за 2 бутылок браги (ФОТО)
20 апреля, 06:35
0 0
Убившая мать своего воспитанника екатеринбургская няня приговорена к 11 годам тюрьмы
13 апреля, 23:05
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 74
Сейчас на сайте 1033 гостя и 7 пользователей
Подписаться на новости