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Новости Нижнего Тагила

1,5-годовалая девочка умерла после падения с трапа в аэропорту Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

16 октября 2017, 09:30Добавить новость
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28 сентября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с 3-метрового трапа упали люди, среди которых была полуторагодовалая девочка. Накануне стало известно, что ребёнок скончался в больнице.

СМИ сообщают, что из-под ног женщины – бабушки ребёнка – ушел трап. Пострадавшие были госпитализированы с серьёзными травмами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что ранее трап, с которого произошло падение, не раз ремонтировали. В настоящее время проходят проверки оборудования.

В Пулково сообщили, что закупаются новые спецмашины, передает НТВ.

 

Видео: НТВ
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