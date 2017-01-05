1,5-годовалая девочка умерла после падения с трапа в аэропорту Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

28 сентября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с 3-метрового трапа упали люди, среди которых была полуторагодовалая девочка. Накануне стало известно, что ребёнок скончался в больнице.
СМИ сообщают, что из-под ног женщины – бабушки ребёнка – ушел трап. Пострадавшие были госпитализированы с серьёзными травмами.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что ранее трап, с которого произошло падение, не раз ремонтировали. В настоящее время проходят проверки оборудования.
В Пулково сообщили, что закупаются новые спецмашины, передает НТВ.
Видео: НТВ