1,5-годовалая девочка умерла после падения с трапа в аэропорту Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

СМИ сообщают, что из-под ног женщины – бабушки ребёнка – ушел трап. Пострадавшие были госпитализированы с серьёзными травмами.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что ранее трап, с которого произошло падение, не раз ремонтировали. В настоящее время проходят проверки оборудования.



В Пулково сообщили, что закупаются новые спецмашины, передает НТВ.