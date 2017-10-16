Медведь из частного зоосада убил 87-летнего пенсионера в Воронеже

Косолапый сломал свой вольер, выбив доску. Он выбрался на волю и встретил на пути пожилого человека, который работал на соседнем участке. От травм, нанесённых животным, мужчина скончался.



Хозяин медведя попытался усмирить «питомца», но разъярённое животное ранило и его. Мужчина был доставлен в больницу.



Вскоре на место прибыли полицейские. Они применили табельное оружие и застрелили медведя, передает «Вести-Воронеж».