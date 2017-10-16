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Новости Нижнего Тагила

Медведь из частного зоосада убил 87-летнего пенсионера в Воронеже

16 октября 2017, 10:00Добавить новость
животные,пенсионеры,Россия,Свердловская область,смерть,частный,зоопарк,медведь
В воронежских Семилуках от лап медведя погиб 87-летний пенсионер. Животное содержали в частном зоосаде.

Косолапый сломал свой вольер, выбив доску. Он выбрался на волю и встретил на пути пожилого человека, который работал на соседнем участке. От травм, нанесённых животным, мужчина скончался.

Хозяин медведя попытался усмирить «питомца», но разъярённое животное ранило и его. Мужчина был доставлен в больницу.

Вскоре на место прибыли полицейские. Они применили табельное оружие и застрелили медведя, передает «Вести-Воронеж».

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