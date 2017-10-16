Наркоман из Нижнего Тагила осужден на 4 года за притон в бабушкиной квартире

Дзержинский суд вынес приговор тагильчанину, которого подозревали в организации притона и хранении наркотиков.

В прокуратуре по Свердловской области пояснили, что в период с мая по сентябрь 2016 года тагильчанин Александр Гниленко организовал наркопритон на жилплощади, где проживала его бабушка. Он сам употреблял зелье и приглашал к себе друзей.

Осужденный знал, что его знакомые являются наркоманами, и организовал компанию, чтобы сэкономить. Наркоман говорил друзьям, что у него дома они могут безопасно употреблять вещества. Также суд установил, что молодой человек хранил в квартире почти 2 грамма синтетических наркотиков.

Наркоману за хранение запрещенного вещества и организацию притона Дзержинский суд вынес наказание в виде 4 лет исправительной колонии. Пока решение в законную силу не вступило, пишет «Федерал Пресс».