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Новости Нижнего Тагила

Пытавшийся украсть у банка 1,4 млрд рублей мошенник разыскивается в Екатеринбурге

16 октября 2017, 12:50Добавить новость
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Суд Екатеринбурга озвучил приговор Александру Кемпелю, который обвиняется в попытке украсть 1,4 млрд рублей у банка «Кольцо Урала».

В 2015 году Кемпель с неким неустановленным лицом вступил в преступный сговор. Целью злоумышленников были средства банка «Кольцо Урала».

 

Чтобы украсть деньги, преступник разыскивал через знакомых предпринимателей, имеющих счета в данном банке, платежные карты этого банка и pos-терминалы. Вводя в терминалы ложную информацию, мошенники покупали товары, а затем возвращали деньги обратно на платежные карты.

 

С помощью данного способа злоумышленники попытались украсть у банка более 1,4 млрд рублей. Но на следующий день сотрудники «Кольца Урала» обнаружили подозрительные операции со средствами и заблокировали их.

 

В марте преступники попытались снова ограбить банк таким же образом. В этот раз они  хотели украсть 40,7 млн рублей. 29,1 млн рублей перешли на карту Кемпеля, но деньги так и не попали в руки злоумышленников. Сотрудники банка снова помешали планам преступников и заблокировали операцию.

 

Хотя мужчина находится в розыске и не был на оглашении приговора, суд Екатеринбурга приговорил Кемпеля к 3,5 годам лишения свободы, пишет Znak.

 

 
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