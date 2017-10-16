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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане собирают подписи в защиту тренера после гибели ребенка в бассейне

16 октября 2017, 17:40Добавить новость
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Тагильские родители, дети которых занимаются плаванием во Дворце водного спорта на Вагонке, собирают подписи в защиту тренера.

Напомним, 7-летний ребенок утонул 2 октября в бассейне на Вагонке. Сейчас родители собирают подписи в поддержку педагога, на занятии которого погиб мальчик. Они уверены, что тренер Андрей Бондарев в смерти ребенка не виноват.

Девочки и мальчики, которые в момент трагедии находились в бассейне, рассказали, что мужчина сделал все возможное для его спасения.

Их родители надеются, что сбор подписей поможет защитить тренера. Они уверены, что в тот момент ситуация зависела не только от преподавателя, пишет «Новый город».

Сейчас Дзержинская прокуратура проводит проверку здания Дворца водного спорта на соблюдение Федерального закона об его эксплуатации. Ответственность причастных лиц будет установлена после завершения следствия и получения точных результатов экспертизы.

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