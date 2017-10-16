Три выстрела в дверь квартиры прогремели в пятницу 13-го в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечером 13 октября в подъезде жилого дома на Вагонке в Нижнем Тагиле раздались звуки выстрелов. Стреляли по двери квартиры на улице Юности.

Жительница Нижнего Тагила услышала странные звуки, похожие на выстрелы, вечером 13 октября.

Я занимаюсь пошивом одежды для собак на дому, в этот момент шила. Когда произошли выстрелы, я не поняла, что происходит, машинально открыла дверь. По лестнице кто-то убегал вниз, я выбежала на балкон увидела молодого человека во всем черном. Он когда меня увидел, зашёл за угол дома. Стреляли в мою дверь. Я вызвала сотрудников полиции, они приехали через 20 минут, -- рассказала о случившемся тагильчанка.

Прибывший наряд полиции осмотрел место происшествия. На железной двери остались следы от трех выстрелов. В том числе злоумышленники стреляли в дверной глазок.

Сотрудники полиции сказали, что стреляли из пневматического оружия. Выстрелы были в дверной глазок. До сих пор страшно, у меня ведь в это время могли быть клиенты, для которых шью, -- поделилась жительница Нижнего Тагила.

Со слов женщины, она догадывается, кто мог совершить подобное.

Когда первый шок прошел, я стала размышлять, кто мог это сделать. У меня были до этого проблемы с коллекторами, но, вряд ли они стали бы действовать такими крайними методами, там долг копеечный. Я подозреваю Алексея Ч., который уже длительное время вымогает у меня деньги. В 18:02 он позвонил мне и в очередной раз стал требовать деньги, денег у меня не было, и я сказала об этом. А через некоторое время мне стреляли по двери, -- рассказала о своих подозрениях женщина.

По словам тагильчанки, стрелявший – бывший сотрудник полиции, который длительное время вымогает у нее деньги. Женщина призналась, что была ранее судима. Бывший полицейский, который однажды «помог» ей и попросил за это деньги, вымогает их до сих пор.

После того, как уехала полиция, он позвонил мне и спросил, когда я отдам очередную тысячу рублей. Я ему ответила, что он может приехать на следующий день, денег у меня нет. О случившемся я ему рассказала и спросила, зачем он так делает? Также сказала, что написала заявление, на что он засмеялся и ответил «бумага все стерпит». Я оступилась один раз, теперь он держит меня на крючке всю жизнь. И, когда в полиции работал, и сейчас. Он психически нездоровый человек, абсолютно ничего не боится. А я боюсь, -- поделилась произошедшем жительница Нижнего Тагила.

Факт происшествия в полиции Нижнего Тагила подтвердили, ведется расследование.



