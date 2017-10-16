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Новости Нижнего Тагила

Женщина погибла и девочка тяжело ранена в ДТП с самосвалом под Екатеринбургом (ФОТО)

16 октября 2017, 16:40Добавить новость
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Днем 16 октября на Полевском тракте произошло смертельное ДТП: женщина-водитель скончалась после столкновения с грузовиком, ее дочь с тяжелыми травмами находится в больнице.

Водители, которые стали свидетелями произошедшего, сообщили, что в аварии столкнулись 2 легковых авто, самосвал и манипулятор. Предполагается, что женщина за рулем Kia выехала на полосу встречного движения, где в тот момент ехал самосвал.

После этого иномарку развернуло, и в нее врезался другой автомобиль - Honda. Женщина за рулем Kia скончалась на месте. Ее 9-летняя дочь, которая в тот момент также присутствовала в машине, госпитализирована с тяжелыми травмами. Женщину за рулем Honda также доставили в больницу. У нее сильных повреждений не обнаружено.

Сотрудники ГИБДД сразу выехали на место трагедии. Водитель самосвала сообщил, что после ДТП у грузовика перестал крутиться руль, и отказали тормоза. В скором времени будет проведена проверка, пишет Е1.

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Фото: Е1

 
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