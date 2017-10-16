Житель Нижнего Тагила госпитализирован после падения в яму от коммунальных работ (ФОТО)

Житель ГГМ упал в строительный перекоп на ул. Смелянского в

Согласно информации местных жителей, инцидент произошёл в тёмное время суток. Упавшему в яму тагильчанину помощь оказывали медики скорой. Более того, по их словам, этот случай - не единственный.

Вот такой перекоп у дома по адресу ул. Смелянского, 2. Организация, производящая работы, предположительно, «Трест-88». В ночное время отсутствует дежурное освещение. Ограждение сделано с большими нарушениями. Уже несколько человек упали в яму в вечернее время. В субботу 14 октября жильцу дома, упавшему в яму, вызывали скорую помощь. Неужели всем наплевать на жизнь и безопасность людей? -- возмутился житель новостройки Анвер.

Фото: 15 октября, 2017 г.



В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что падение человека в перекоп значится в сводке происшествий за выходные.

Сообщение о падении человека в перекоп на ул. Смелянского поступало. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД.



Напомним, год назад во дворе этого дома произошёл инцидент, вызвавший общероссийский резонанс, когда в колодец около дома провалился ребёнок.