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Новости Нижнего Тагила

11 человек пострадали из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО)

17 марта 2018, 10:30Добавить новость
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В грузинском курортном городе Гудаури 16 марта из строя вышла канатная дорога, в результате чего пострадали одиннадцать человек. На огромной скорости кабины двигались по канату.

Многие люди были вынуждены прыгать на землю, увидев, что происходит впереди. Кто-то доезжал до самого конца и вылетал из кабины из-за сильного разворота кабины.

Из 11 раненых человек – четверо граждан России. Ещё двое приехали на курорт из Украины, также пострадали один швед и один грузин. Среди покалеченных, по предварительной информации, была беременная женщина.

Людей госпитализировали с переломами костей и иными травмами. Эвакуация прошла с участием вертолетов. Россияне отделались лёгкими ушибами и ссадинами.

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Фото: открытые интернет-источники

 

Официальной информации о погибших в результате происшествия нет.

Предварительно сообщается, что причиной ЧП стало отключение электричества или отказ тормозной системы, передаёт издание «Газета.ру».

 

Видео: «Москва 24»
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