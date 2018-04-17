Автобус с пассажирами горел на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Автобус с пассажирами загорелся на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. около 10 часов утра в салоне автобуса начались пожар и сильное задымление.

Пассажирский автобус загорелся по дороге на кладбище «Центральное» на улице Фрунзе. Ранним утром люди ехали в сторону поселка Горноуральский.





Мы проехали бывший кинотеатр «Урал», автобус начал гореть. Я был пассажиром. Там пробка из-за того, что люди спешат попасть в родительский день на кладбище, да еще и автобус, -- поделился пассажир горевшего автобуса.

По словам очевидцев, возгорание началось в салоне транспортного средства. Никто из пассажиров не пострадал, люди были своевременно эвакуированы.





Пострадавших нет, все оперативно покинули автобус. Дым валил из салона еще долго, -- рассказал очевидец.

Причина возгорания пока не известна. По словам очевидцев, транспортное средство могло иметь неисправности.



