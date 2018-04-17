-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: -1
вечер: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.28 + 5.02
EUR 76.84 + 6.28
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Автобус с пассажирами горел на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 апреля 2018, 10:45Добавить новость
Нижний Тагил,Фрунзе,Урал,пожар,автобус,пассажиры,кладбище

Автобус с пассажирами загорелся на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. около 10 часов утра в салоне автобуса начались пожар и сильное задымление. 

Пассажирский автобус загорелся по дороге на кладбище «Центральное»  на улице Фрунзе. Ранним утром люди ехали в сторону поселка Горноуральский.

Мы проехали бывший кинотеатр «Урал», автобус начал гореть. Я был пассажиром. Там пробка из-за того, что люди спешат попасть в родительский день на кладбище, да еще и автобус, -- поделился пассажир горевшего автобуса.

 

По словам очевидцев, возгорание началось в салоне транспортного средства. Никто из пассажиров не пострадал, люди были своевременно эвакуированы.

Нижний Тагил,Фрунзе,Урал,пожар,автобус,пассажиры,кладбищеНижний Тагил,Фрунзе,Урал,пожар,автобус,пассажиры,кладбищеНижний Тагил,Фрунзе,Урал,пожар,автобус,пассажиры,кладбище

 

Пострадавших нет, все оперативно покинули автобус. Дым валил из салона еще долго, -- рассказал очевидец.

 

Причина возгорания пока не известна. По словам очевидцев, транспортное средство могло иметь неисправности. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Дополнительные автобусы пойдут на кладбища Нижнего Тагила 17 апреля
13 апреля, 17:05
2 0
Автобус загорелся на ходу на Руднике в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 января, 20:00
0 1
Граждане ликвидировали возгорание до прибытия пожарных в Нижнем Тагиле
15 апреля, 12:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 256
Подписаться на новости