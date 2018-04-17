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Новости Нижнего Тагила

Доследственная проверка по факту смерти журналиста началась в Екатеринбурге

17 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,полиция,Свердловская область,смерть,журналисты,СМИ,суицид,несчастный случай
В столице Урала следователи организовали доследственную проверку по факту смерти Максима Бородина, журналиста одного из екатеринбургских изданий.

В следственном комитете Кировского района города возбудили проверку после сообщения о смерти журналиста издания «Новый день» в реанимации.

Несколькими днями ранее молодой человек с тяжелыми травмами был доставлен к медикам. Соседи нашли мужчину лежащим на земле.

В настоящее время сыщики работают с возможными очевидцами трагедии, а также с близкими погибшего.

Выясняется точная причина смерти. Не исключается несчастный случай, рассказали в ведомстве.

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