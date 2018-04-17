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Новости Нижнего Тагила

ДТП с участием 4 машин и 4 пострадавшими произошло под Нижним Тагилом (ФОТО)

17 апреля 2018, 08:40Добавить новость
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На дороге Николо-Павловское – Алапаевск – Петрокаменское 16 апреля произошло ДТП. Авария случилась около 17 часов. Пострадали четыре человека.

ГИБДД Нижнего Тагила устанавливает обстоятельства аварии, которая произошла на трассе Николо Павловское – Петрокаменское – Алапаевск.

По предварительным данным, автомобилистка на «Киа Рио», двигаясь в сторону Шиловки, потеряла контроль над автомобилем и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с «Рено Сандеро», ехавшим во встречном направлении. Машина от удара улетела в кювет. В этот момент «Киа» столкнулась с «Фордом Экспорт», который также двигался во встречном направлении, а затем с попутной машиной – «Рено Сандеро».

Водитель автомобиля «Рено» госпитализирован с травмой живота, его пассажиры – с ЧМТ, переломом ребер и множественными ушибами.

Женщина-водитель первой машины госпитализирована с переломом лодыжки и травмой живота.

Установлено, что водителю «Киа» 53 года, она имеет водительский стаж 19 лет. Грубых нарушений ПДД никогда не совершала.

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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

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