Обвинение предъявлено сознавшемуся в убийстве Ирины Вахрушевой екатеринбуржцу

Согласно официальной информации от СК РФ по региону, Фалькин обвиняется в убийстве, покушении на убийство, изнасиловании и надругательстве над телом умершей, а также в ряде других преступлений – разбое, уничтожении чужого имущества, угрозе убийством.



Сыщики установили, что с 2004 по 2017 год от рук обвиняемого пострадали 8 человек, среди которых – две несовершеннолетние девушки. Трое жертв – 20-летняя, 45-летняя и 31-летня женщины погибли от причинённых травм.



Одна из потерпевших 1975 года рождения смогла сбежать от маньяка, когда того спугнули двое мужчин. В тот день Фалькин, уверены сыщики, успел ранить жертву отвёрткой. Это случилось в 2012 году.



В скором времени дело направят на утверждение обвинительного заключения. Обвиняемому предоставили возможность ознакомиться с материалами дела.