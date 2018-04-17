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Новости Нижнего Тагила

Обвинение предъявлено сознавшемуся в убийстве Ирины Вахрушевой екатеринбуржцу

17 апреля 2018, 07:30Добавить новость
город,Екатеринбург,происшествие,прокуратура,Свердловская область,убийство,уголовное дело,Ирина Вахрушева,Верхняя Пышма
В столице Урала было вынесено официальное обвинение в отношении Алексея Фалькина, который проходит по делу об изнасиловании и убийстве Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы, а также ряду других тяжких преступлений, совершённых в столице Урала.

Согласно официальной информации от СК РФ по региону, Фалькин обвиняется в убийстве, покушении на убийство, изнасиловании и надругательстве над телом умершей, а также в ряде других преступлений – разбое, уничтожении чужого имущества, угрозе убийством.

Сыщики установили, что с 2004 по 2017 год от рук обвиняемого пострадали 8 человек, среди которых – две несовершеннолетние девушки. Трое жертв – 20-летняя, 45-летняя и 31-летня женщины погибли от причинённых травм.

Одна из потерпевших 1975 года рождения смогла сбежать от маньяка, когда того спугнули двое мужчин. В тот день Фалькин, уверены сыщики, успел ранить жертву отвёрткой. Это случилось в 2012 году.

В скором времени дело направят на утверждение обвинительного заключения. Обвиняемому предоставили возможность ознакомиться с материалами дела.

 
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