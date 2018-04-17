Пьяный житель Екатеринбурга избил водителя «скорой помощи»

15 апреля 2018 года у одного из домов по улице Пехотинцев в Екатеринбурге 26-летний местный житель, который находился в алкогольном опьянении, избил водителя машины «скорой медицинской помощи». Медики в это время находились в квартире на вызове. Двое молодых людей подошли к водителю «скорой» и спровоцировали конфликт. После чего один из мужчин несколько раз ударил водителя.
Правоохранители выясняли, что нападавший мужчина 1992 года рождения является монтажником в строительной фирме, и ранее он привлекался к уголовной ответственности.
На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Побои». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.