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Новости Нижнего Тагила

Пьяный житель Екатеринбурга избил водителя «скорой помощи»

17 апреля 2018, 20:00Добавить новость
Екатеринбург,скорая помощь,побои,уголовное дело,алкогольное опьянение,водитель
15 апреля 2018 года у одного из домов по улице Пехотинцев в Екатеринбурге 26-летний местный житель, который находился в алкогольном опьянении, избил водителя машины «скорой медицинской помощи». Медики в это время находились в квартире на вызове. Двое молодых людей подошли к водителю «скорой» и спровоцировали конфликт. После чего один из мужчин несколько раз ударил водителя.

Правоохранители выясняли, что нападавший мужчина 1992 года рождения является монтажником в строительной фирме, и ранее он привлекался к уголовной ответственности.

На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Побои». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
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