Пьяный житель деревни под Верхотурьем с ножом напал на полицейского

Житель деревни Заимка под Верхотурьем приговорен к 4 годам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

В феврале 2018 года Борис Красников после распития спиртного попытался зайти в дом к своему соседу. Сосед был против и позвонил сотруднику полиции, с которым был знаком лично. Прибыв на место, полицейский потребовал, чтобы Красников перестал беспокоить соседа, на что мужчина сходил домой за ножом и, вернувшись к дому соседа, попытался напасть на сотрудника полиции. Полицейскому удалось предотвратить нападение.





Судом Борису Красникову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В феврале 2018 года житель Ирбита нанес ножевое ранение полицейскому, чтобы помочь брату избежать наказания за вождение в пьяном виде, а в январе житель посёлка Верхнее Дуброво был приговорен к двум годам тюрьмы за нападение на полицейского.