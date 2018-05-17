16 кг наркотиков в посылках с пазлами поступили «Почтой России» в Екатеринбург (ФОТО)

из Германии

Подозрительные посылки были обнаружены в сортировочном центре столицы России после осмотра при помощи рентгенологического оборудования. Подробный досмотр посылок выявил, что вместо пазлов в коробках лежат наркотические средства.



За посылкой на «Почту России» в Екатеринбурге пришёл некий гражданин, которого вскоре задержали. Им оказался 33-летний местный житель, который обитает в арендуемой квартире. В ходе обыска в жилище было обнаружено почтовое отправление с вложением МДМА, которое мужчина получил некоторое время назад.



На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 228, передает Znak.com.

Фото: Почта России



Напомним, некоторое время назад житель Краснотурьинска был задержан при попытке получить посылку с амфетамином из Германии. Ранее не судимый мужчина надеялся таким образом подзаработать и купить подарок маме.