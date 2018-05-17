Пожарные 27 раз за 2 дня выезжали для тушения возгораний сухой травы в Нижнем Тагиле

В период с 15 по 16 мая сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС России 27 раз выезжали для тушения сухой травы и мусора в Нижнем Тагиле. Трава горела как в черте города, так и на территории коллективных садов. Во всех случаях причиной пожара служило неосторожное обращение с огнем, сообщают в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Кроме того, 15 мая в 8.14 утра на Голом Камне по улице Штурмовой сгорела частная баня. Уже через 11 минут после сообщения о пожаре огонь был локализован. А к 9 часам отряд из 5 пожарных закончил разбор сгоревших конструкций.