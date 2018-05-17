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Новости Нижнего Тагила

Пожарные 27 раз за 2 дня выезжали для тушения возгораний сухой травы в Нижнем Тагиле

17 мая 2018, 15:00Добавить новость
МЧС,Нижний Тагил,пожар,происшествие,Голый Камень,трава,мусор,коллективный сад
С 15 по 16 мая общее количество выездов пожарной службы для тушения загоревшегося мусора и сухой травы в Нижнем Тагиле достигло 27.

В период с 15 по 16 мая сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС России 27 раз выезжали для тушения сухой травы и мусора в Нижнем Тагиле. Трава горела как в черте города, так и на территории коллективных садов. Во всех случаях причиной пожара служило неосторожное обращение с огнем, сообщают в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

 

Кроме того, 15 мая в 8.14 утра на Голом Камне по улице Штурмовой сгорела частная баня. Уже через 11 минут после сообщения о пожаре огонь был локализован. А к 9 часам отряд из 5 пожарных закончил разбор сгоревших конструкций.

 
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