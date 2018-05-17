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Новости Нижнего Тагила

Мужчина подглядывал за женщинами в туалете бизнес-центра в Екатеринбурге

17 мая 2018, 17:40Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,криминал,происшествие,видеокамеры,туалет,охрана,Гринпарк
В женском туалете бизнес-центра «Гринпарк» в Екатеринбурге задержан мужчина со скрытой камерой.

В Екатеринбурге пойман мужчина, пытавшийся установить следящую аппаратуру в женском туалете бизнес-центра «Гринпарк».

Мужчина был пойман, когда пытался проделать в стене отверстие для установки скрытой камеры в женском туалете на шестом этаже бизнес-центра. На незнакомого мужчину обратили внимание работавшие на этаже сотрудники.

 

Это произошло около двух месяцев назад. Один молодой человек надолго заперся в кабинке женского туалета и проковырял дырочку в перегородке, видимо, чтобы подглядывать. Охранники его задержали и сдали полиции, -- рассказали сотрудники управляющей компании, обслуживающей бизнес-центр.


Подтвердив сам факт нарушения, в управляющей компании отметили, что о наличии у него скрытой камеры им ничего не известно, сообщает URA.RU.

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