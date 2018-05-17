Экс-полицейский Шепеленко объявлен в розыск УФССП Нижнего Тагила

Дзержинским районным отделом судебных приставов города Нижнего Тагила УФССП России по Свердловской области. Шепеленко владел нелегальным автосервисом и осужден за кражу и порчу автомобилей.

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В случае, если вам, что либо известно о месте нахождения данного гражданина, просьба сообщить по следующим телефонам: 7(3435) 33-40-31 — Дзержинский районный отдел судебных приставов города Нижнего Тагила УФССП России по Свердловской области, 7 (343) 378-13-19 — дежурная часть, 7 (343) 286-06-53 — телефон доверия.