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Новости Нижнего Тагила

«Шкода» врезалась в фонарный столб в ходе полицейской погони в Екатеринбурге (ФОТО)

17 мая 2018, 17:00Добавить новость
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В Екатеринбурге 16 мая около 23 часов «Шкода Румстер», скрываясь от полицейской погони, врезалась в фонарный столб.

В Екатеринбурге 16 мая около 23 часов водитель легкового автомобиля «Шкода Румстер» отказался подчиняться требованиям инспекторов ГИБДД и попытался скрыться. Нарушитель двигался по Сибирскому тракту в сторону разворота к крематорию.

Возле разворота «Шкода» столкнулась с фонарным столбом и повредила дорожный знак. Ее движение остановил второй фонарный столб, возле которого ее и обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции.

Водителем «Шкоды» оказался мужчина без каких-либо документов. Его и пассажирку автомобиля госпитализировали с травмами головы. Оба они находились в бессознательном состоянии, сообщает телеканал «ОТВ».

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Фото: служба спасения «СОВА»

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