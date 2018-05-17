«Шкода» врезалась в фонарный столб в ходе полицейской погони в Екатеринбурге (ФОТО)

«Шкода Румстер»

, скрываясь от полицейской погони, врезалась в фонарный столб.

В Екатеринбурге 16 мая около 23 часов водитель легкового автомобиля «Шкода Румстер» отказался подчиняться требованиям инспекторов ГИБДД и попытался скрыться. Нарушитель двигался по Сибирскому тракту в сторону разворота к крематорию.



Возле разворота «Шкода» столкнулась с фонарным столбом и повредила дорожный знак. Ее движение остановил второй фонарный столб, возле которого ее и обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции.





Водителем «Шкоды» оказался мужчина без каких-либо документов. Его и пассажирку автомобиля госпитализировали с травмами головы. Оба они находились в бессознательном состоянии, сообщает телеканал «ОТВ».





Фото: служба спасения «СОВА»