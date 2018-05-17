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Новости Нижнего Тагила

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем Росгвардии в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 мая 2018, 12:35Добавить новость
дорога,дтп,Нижний Тагил,Росгвардия
Три человека пострадали в результате ДТП, произошедшего утром 17 мая на перекресте пр. Вагоностроителей и ул. Тимирязева в Нижнем Тагиле.

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля вневедомственной охраны Росгвардии, которое произошло сегодня утром на Вагонке.

Около 7 утра автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2112. В результате столкновения три человека получили травмы. По сообщению ОП ГИБДД, автомобиль Росгвардии двигался с проблесковым маячком. 

В ДТП транспортные средства ОВД участие не принимали, -- сообщили в пресс-службе ОП ГИБДД.



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