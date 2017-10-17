| регистрация
Новости Нижнего Тагила

28-летний полицейский из Екатеринбурга погиб после падения с горы под Ревдой

17 октября 2017, 14:30Добавить новость
Екатеринбург,полиция,проверка,Свердловская область,смерть,Ревда,несчастный случай,гора
Инспектор полка ППС из Екатеринбурга Евгений Гулькин погиб, сорвавшись с горы в Ревде. Сейчас проходит проверка по факту несчастного случая.

28-летний Евгений Гулькин находился в отпуске и решил отправиться с друзьями в поход. Для времяпрепровождения компания выбрала гору Шунут неподалеку от Ревды. Это самая высокая в окрестностях Екатеринбурга скала высотой 726 метров.

Друзья погибшего рассказали, что перед трагедией они в компании с погибшим находились на вершине горы. В какой-то момент полицейский сорвался с нее, полетел вниз и разбился. Спустившись вниз, туристы увидели тело друга. Они караулили его в темноте несколько часов.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Гулькина. Его ценили на службе, в ОВД он прослужил 5 лет и еще не успел завести семью. Евгений был спортсменом, активно проводил свободное время. В день гибели он был в отпуске. Его коллеги и руководство оказали семье погибшего всю возможную помощь с организацией похорон, -- сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

 

По факту несчастного случая следственный комитет проведет проверку. Для установления подробностей гибели мужчины будет проведена судебно медицинская экспертиза, пишет URA.ru.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

18-летняя екатеринбурженка разбилась насмерть после падения из окна (ФОТО)
16 августа, 17:30
2 6
Голый мужчина погиб после падения с балкона дома в Академическом районе Екатеринбурга (ФОТО)
2 августа, 07:05
1 1
Женщина погибла в ДТП на дублёре Сибирского тракта под Екатеринбургом (ФОТО)
1 октября, 15:45
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 97
Подписаться на новости