28-летний полицейский из Екатеринбурга погиб после падения с горы под Ревдой

28-летний Евгений Гулькин находился в отпуске и решил отправиться с друзьями в поход. Для времяпрепровождения компания выбрала гору Шунут неподалеку от Ревды. Это самая высокая в окрестностях Екатеринбурга скала высотой 726 метров.





Друзья погибшего рассказали, что перед трагедией они в компании с погибшим находились на вершине горы. В какой-то момент полицейский сорвался с нее, полетел вниз и разбился. Спустившись вниз, туристы увидели тело друга. Они караулили его в темноте несколько часов.





Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Гулькина. Его ценили на службе, в ОВД он прослужил 5 лет и еще не успел завести семью. Евгений был спортсменом, активно проводил свободное время. В день гибели он был в отпуске. Его коллеги и руководство оказали семье погибшего всю возможную помощь с организацией похорон, -- сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По факту несчастного случая следственный комитет проведет проверку. Для установления подробностей гибели мужчины будет проведена судебно медицинская экспертиза, пишет URA.ru.