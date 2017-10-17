53-летний подозреваемый в избиении тагильчанина разыскивается полицией (ФОТО)

По информации от МУ МВД «Нижнетагильское», в апреле 2017 года 53-летний Валерий Михайлович Абрамов избил 29-летнего тагильчанина. Мужчины находились в квартире одного из домов по ул. Энтузиастов, когда подозреваемый из-за личной неприязни нанес несколько ударов пострадавшему.





Нанесенные травмы были расценены полицейскими как причинение тяжкого вреда здоровью человека, после проверки возбуждено уголовное дело. Удалось выяснить, что подозреваемый ранее был судим и в настоящее время не работает.





Полицейские просят тех, кто имеет какие-либо данные о расположении разыскиваемого, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 17 по номеру 8 (3435) 97-68-02.





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»