| регистрация
Новости Нижнего Тагила

53-летний подозреваемый в избиении тагильчанина разыскивается полицией (ФОТО)

17 октября 2017, 16:00Добавить новость
нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,травма,уголовное дело,розыск,Вагонка,избиение
В Нижнем Тагиле разыскивается 53-летний мужчина, который является главным подозреваемым по уголовному делу из-за нанесения тяжкого вреда здоровью молодого человека.

По информации от МУ МВД «Нижнетагильское», в апреле 2017 года 53-летний Валерий Михайлович Абрамов избил 29-летнего тагильчанина. Мужчины находились в квартире одного из домов по ул. Энтузиастов, когда подозреваемый из-за личной неприязни нанес несколько ударов пострадавшему.

Нанесенные травмы были расценены полицейскими как причинение тяжкого вреда здоровью человека, после проверки возбуждено уголовное дело. Удалось выяснить, что подозреваемый ранее был судим и в настоящее время не работает.

Полицейские просят тех, кто имеет какие-либо данные о расположении разыскиваемого, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 17 по номеру 8 (3435) 97-68-02.

нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,травма,уголовное дело,розыск,Вагонка,избиение

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Хирург из Нижнего Тагила предстанет перед судом за смерть своего пациента
25 июля, 17:15
8 1
2
12-летний ребенок получил двойной перелом челюсти после избиения неизвестными в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 октября, 11:30
15 46
Пять лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Нижнего Тагила за нападение на полицейского
26 июля, 16:05
5 1
1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 143
Подписаться на новости