55-летний сухоложец напал на 6-летнюю девочку в купе поезда

55-летний житель Сухого Лога ехал в одном купе с девочкой шести лет и её мамой. В районе между Талицей и Тюменью мама ребёнка вышла, и тогда злоумышленник совершил нападение. К счастью, женщина быстро вернулась и сумела защитить девочку, передает Ura.ru.



Сообщается, что сухоложцу предъявлено обвинение в неправомерных действиях соответствующего характера в отношении ребёнка. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.



Мужчину арестовали, проводятся экспертизы. Также проверяется, имеет ли отношение злоумышленник к иным подобным преступлениям.