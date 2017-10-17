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Новости Нижнего Тагила

55-летний сухоложец напал на 6-летнюю девочку в купе поезда

17 октября 2017, 09:00Добавить новость
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Свердловчанин напал на 6-летнюю девочку. Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Читы в Москву.

55-летний житель Сухого Лога ехал в одном купе с девочкой шести лет и её мамой. В районе между Талицей и Тюменью мама ребёнка вышла, и тогда злоумышленник совершил нападение. К счастью, женщина быстро вернулась и сумела защитить девочку, передает Ura.ru.

Сообщается, что сухоложцу предъявлено обвинение в неправомерных действиях соответствующего характера в отношении ребёнка. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Мужчину арестовали, проводятся экспертизы. Также проверяется, имеет ли отношение злоумышленник к иным подобным преступлениям.

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