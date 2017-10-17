Автомобиль взорвался во дворе жилого дома на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Ниссан XTrail взорвался во дворе Гальяно-горбуновского массива Нижнего Тагила около 23 часов 17 октября.
Мы услышали громкий хлопок, посмотрели в окно, а там горит машина, -- рассказали TagilCity.ru жильцы дома по Уральскому проспекту.
Огонь быстро охватил автомобиль, создав угрозу соседним припаркованным транспортным средствам. Однако на место происшествия оперативно прибыли пожарные. По данным очевидцев, огнеборцы приехали в течение всего нескольких минут и приступили к тушению автомобиля.
Местные жители подозревают поджог: по их словам, у автомобиля был подожжен бензобак, а сам автомобиль был достаточно новым.