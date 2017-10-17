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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль взорвался во дворе жилого дома на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 октября 2017, 23:25Добавить новость
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Ниссан XTrail взорвался во дворе Гальяно-горбуновского массива Нижнего Тагила около 23 часов 17 октября.
Мы услышали громкий хлопок, посмотрели в окно, а там горит машина, -- рассказали TagilCity.ru жильцы дома по Уральскому проспекту.

Огонь быстро охватил автомобиль, создав угрозу соседним припаркованным транспортным средствам. Однако на место происшествия оперативно прибыли пожарные. По данным очевидцев, огнеборцы приехали в течение всего нескольких минут и приступили к тушению автомобиля. 

Местные жители подозревают поджог: по их словам, у автомобиля был подожжен бензобак, а сам автомобиль был достаточно новым.


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