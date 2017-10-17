Два автомобиля горели ночью в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в ночь на 17 октября одна иномарка полностью сгорела, а вторая сильно пострадала.

Первый пожар произошел на улице Горошникова. Горела иномарка Ford Focus. На место выехали 5 сотрудников нижнетагильской пожарной службы на двух спецмашинах. Уже в 00:52 два им удалось ликвидировать открытое пламя. А в 00:58 пожарные закончили проливку и разбор конструкций. Автомобиль полностью сгорел.

Второй пожар произошел на улице Садовая – горел Mitsubishi Outlander. Сообщение о нем поступило в 2:03. На место возгорания выехали также 5 пожарных на двух спецмашинах. Пожар удалось устранить в 2:11. А проливка и разбор конструкций закончился в 2:13. У иномарки был поврежден кузов, сообщает «Областная газета».