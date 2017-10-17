Двое мужчин ограблены и избиты группой подростков в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

О произошедшем рассказала дочь одного из пострадавших. По ее словам, ее 45-летний отец и его 32-летний племянник возвращались домой, когда возле дома по адресу Карла Либкнехта, 22 к ним подошла компания из 15 молодых людей от 17 до 18 лет.





Подростки попросили закурить. Услышав отказ, хулиганы набросились на мужчин и начали их избивать. Затем отобрали пакет с личными вещами и телефон и спокойно ушли в сторону улицы Пархоменко, пишет АН «Между строк».





В результате нападения 32-летний мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой, его 45-летний дядя получил рваные раны и ушибы. Он находится на больничном.





Сейчас в полиции Нижнего Тагила устанавливают тяжесть нанесенных пострадавшим травм и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.





Видео: АН «Между строк»