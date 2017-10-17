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Новости Нижнего Тагила

Перинатальный Центр в Нижнем Тагиле эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве

17 октября 2017, 12:30Добавить новость
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Утром 17 октября нижнетагильский Перинатальный центр был эвакуирован из сообщения о минировании.

Утром в 9 часов поступило сообщение о заложенном в заложенном взрывном устройстве в Перинатальном центре по улице Горошникова. Из здания были эвакуированы персонал и пациентки.

 

К Перинатальному центру выехали все экстренные службы Нижнего Тагила. В течение часа специалист со служебной собакой проводили проверку в здании центра, однако взрывного устройства не обнаружили.

 

В МВД Нижнего Тагила подтвердили, что в центре проходила эвакуация, однако других комментариев не последовало. Главврач демидовской городской больницы Сергей Овсянников находится на совещании, пишет ИА «Все новости».

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