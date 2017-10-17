Погибшая в ДТП с самосвалом под Екатеринбургом могла уснуть за рулём (ВИДЕО)

Прежде всего, на кадрах видно, что следующий попутно иномарке манипулятор уходит на правую обочину.



Вполне вероятно, что он заметил, что KIA медленно выезжает на встречную полосу, передает E1.ru. Вскоре произошло и само столкновение с Toyota и большегрузом. В итоге KIA отбросило в Honda CR-V.

Kia долгое время ехала по разделительной полосе, после чего поехала прямо на КамАЗ. Никаких мер для предотвращения ДТП водитель Kia не предпринимала, -- отметили в отделении пропаганды Екатеринбурга.

Видео: E1.ru

Вполне возможно, что женщина уснула за рулём. Однако окончательные выводы сделают специалисты, которые изучат запись.