Сотрудница полиции Каменска-Уральского выпала из служебного автомобиля

Днем 16 сентября в Каменске-Уральском произошло необычное ДТП с участием сотрудника местной полиции.

Во время движения из служебного автомобиля выпала сотрудница полиции 1982 года рождения. Женщина получила различные травмы. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение одной из больниц Каменска-Уральского, где полицейской оказывают необходимую медпомощь.

Предполагается, что у служебного автомобиля «ГАЗ», в котором находилась пострадавшая, имелись неполадки с дверью. При резком повороте налево, дверь автомобиля открылась, что и привело к выпадению сотрудницы из машины. В ДТП больше никто не пострадал.