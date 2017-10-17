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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница полиции Каменска-Уральского выпала из служебного автомобиля

17 октября 2017, 13:00Добавить новость
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Днем 16 сентября в Каменске-Уральском произошло необычное ДТП с участием сотрудника местной полиции.

Во время движения из служебного автомобиля выпала сотрудница полиции 1982 года рождения. Женщина получила различные травмы. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение одной из больниц Каменска-Уральского, где полицейской оказывают необходимую медпомощь.

 

Предполагается, что у служебного автомобиля «ГАЗ», в котором находилась пострадавшая, имелись неполадки с дверью. При резком повороте налево, дверь автомобиля открылась, что и привело к выпадению сотрудницы из машины. В ДТП больше никто не пострадал.

 

По указанию руководства ГУ МВД России по Свердловской области назначено проведение проверки, в ее рамках специалисты установят более подробные и точные обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние грузовика. По ее итогам будет принято соответствующее решение и дана принципиальная оценка произошедшему ЧП с личным составом, -- прокомментировал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

 

 
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