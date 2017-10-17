Стрельба по голубям произошла на детской площадке в Нижнем Тагиле

Мужчина стрелял из пистолета по голубям во дворе дома в Нижнем Тагиле. Стрельба происходила на детской площадке по улице Юности днем 14 октября.

Стреляющего мужчину видели жители дома по улице Юности. На детской площадке он был не один, а в компании двух женщин и мужчины. Все это происходило в выходной в первой половине дня.

В субботу утром 14 числа с мужем заходили домой, дом по улице Юности, и видели как мужчина стрелял по голубям из пистолета. Я в них не разбираюсь, но наверно пистолет пневматический. Мужчину я не знаю, помню, что когда-то он жил в нашем подъезде, а его бывшая жена живет там и сейчас, -- рассказала очевидец.

Проходившие мимо супруги сделали замечание, так как, целясь в птиц, мужчина наводил оружие в сторону окон.

Мы остановились посмотреть, потому что он целился в голубей в направлении окон и я испугалась, что он окно кому-нибудь разобьёт. Выстрелил он несколько раз, -- поделилась тагильчанка.

Молодая женщина охарактеризовала бывшего соседа как человека, злоупотребляющего алкоголем.

Его я знаю только визуально. Он стал много выпивать и они наверное разошлись с женой, потому что вместе их не видно, -- пояснила жительница Нижнего Тагила.

Со слов очевидцев, компания через некоторое время покинула двор. Детей во время стрельбы на детской площадке не было.

В пресс-службе УВД сообщили, что по данному инциденту поступило устное сообщение от граждан.

Поступило устное сообщение от граждан о стрельбе во дворе дома по указанному адресу. Ведется проверка, -- предоставили информацию в пресс-службе УВД.

Какое наказание может грозить жителю Нижнего Тагила за стрельбу, редакция TagilCity.ru узнала у юриста из Нижнего Тагила, занимающегося административными правонарушениями.

Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах согласно части 2 статьи 20.13. КоАП влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Либо может быть лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. На площадке могли быть дети, кто-то мог пострадать, -- внес пояснения Александр, юрист из Нижнего Тагила.

Напомним, на улице Юности 13 октября неизвестный стрелял из пневматического пистолета по двери жительницы дома.