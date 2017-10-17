Житель Каменска-Уральского убил незнакомого мужчину ножом из-за ревности к знакомой (ФОТО)

В январе 2017 года житель Каменска-Уральского увидел, как хорошая знакомая девушка общается с неизвестными ему мужчиной и женщиной. Решив, что знакомая изменяет ему, мужчина схватил пивную бутылку и попытался наброситься на незнакомца. В конфликт вовремя вмешались женщины.



Во избежание нового конфликта мужчина и женщина отправились домой. По пути их догнала знакомая, которая уговорила сесть в машину, так как нападавший не успокоился и теперь хочет решить все проблемы с ножом в руках. Увидев, что незнакомый мужчина уезжает с его знакомой, каменск-уральский Отелло бросился догонять автомобиль.



Мужчина, находившийся в автомобиле, решил прекратить конфликт и попросил женщину-водителя остановиться. После он вышел из салона и пошёл навстречу догонявшему. Поговорить не удалось, так как нападавший резко нанёс удар ножом в шею и убил мужчину на месте. После чего убийца скрылся с места преступления.



Наряд ППС, который вызвали женщины, задержал нападавшего. Следствие предъявило ему обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. 17 октября суд признал жителя Каменска-Уральского виновным в убийстве и назначил наказание в виде 10 лет в колонии строго режима, передаёт СУ СК России по Свердловской области.



Во время следственных действий подозреваемый сказал, что совершил убийство из-за патологической ревности к знакомой девушке.

Фото: СУ СК России по Свердловской области