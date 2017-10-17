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Новости Нижнего Тагила

Житель Свердловской области убил таксиста и с сообщниками сжег его автомобиль

17 октября 2017, 11:05Добавить новость
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Суд Свердловской области признал виновными трех жителей Туринска. Один из них понесет наказание по статье «Убийство».

19 апреля 2016 года, недалеко от бензоколонки по улице Некрасова в Туринске 62-летний мужчина убил таксиста 1992 года рождения на почве ревности. Находясь на заднем сидении автомобиля жертвы, обвиняемый выстрелил в водителя дважды из пистолета. Оружие обвиняемый приобрел незаконно.

 

Затем, убийца совместно со своим 33-летним сообщником сели в машину убитого и поехали на ней в Тюменскую область. Там, вместе с еще одним 33-летним мужчиной, облили автомобиль жертвы горящей жидкостью и подожгли. Тело убитого в это время находилось в багажнике авто.

 

24 апреля 2016 года полицейские задержали всех трех мужчин. Следователи узнали все обстоятельства преступления, а также какие действия выполнял каждый злоумышленник.

 

В итоге судом был объявлен обвинительный приговор всем троим участникам преступления. 62-летний мужчина сядет в колонию строго режима на 13 с половиной лет с последующим ограничением свободы на 1 год. 33-летний обвиняемый будет отбывать 1 год 8 месяцев в колонии общего режима. А ранее работавший в ДПС 30-летний житель Туринска отправлен на исправительные работы на 1 год, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

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