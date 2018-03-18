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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль сгорел возле дома на Папанина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

18 марта 2018, 17:00Добавить новость
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Отечественный автомобиль горел в 16:30 возле гаражей у дома на Папанина,7. На место прибыли 2 пожарных расчета и экипаж полиции. 

Пламя охватило кузов автомобиля. Пожарным удалось за короткое время потушить огонь.

 

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели дом на наличие камер наружного видеонаблюдения. Установлено, что одна из камер выходит прямо на место пожара.

 

Похоже, что подожгли. Камера есть, полиция разберется, -- сообщил очевидец, житель дома. 

 

 

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Сотрудникам полиции предстоит разобраться в обстоятельствах возгорания автомобиля. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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