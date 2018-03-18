Двух приемных детей забрали органы опеки у семьи из Тавды

В Тавде 2-х приемных подростков 13-ти и 16-ти лет забрали из их семьи органы опеки.



В семье воспитываются 4 детей: двое родных и двое приемных.



По мнению родителей, причиной того, что детей забрали, стал конфликт с сотрудниками органов опеки.

Глава семьи пояснил, что один из подростков его родной брат, а второй – брат его жены. Отец семейства пояснил, что он решил оформить соцстипендию для жены, являющейся сиротой. В процессе оформления документов между ним и сотрудниками органов опеки возник конфликт, после которого семью начали проверять: условия, в которых живут дети, наличие еды.



В конце концов подростков забрали. Теперь они живут в приюте, а органы опеки подали в суд на их родителей, сообщает агентство Regnum.



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