Мужчина стрелял в животных на территории частного предприятия в Озёрске (ФОТО)

17 марта к одному из частных предприятий Озёрска подъехал автомобиль. Его водитель зажал у забора стаю собак, охранявших территорию объекта, и расстрелял животных.



Как сообщает Ura.ru, собаки пытались убежать, некоторые прятались под бетонными плитами. После произошедшего очевидцы нашли одно раненое животное, но спасти его не удалось. Информации о ещё трёх собаках нет. После расправы, мужчина сел в автомобиль и уехал.



По факту стрельбы полиция ведёт проверку, тело погибшей собаки отправлено на экспертизу. Зоозащитники отмечают, что стая давно проживала на территории частного предприятия. Все собаки были стерилизованы и доверяли людям.

Фото: Ura.ru