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Новости Нижнего Тагила

Мужчина стрелял в животных на территории частного предприятия в Озёрске (ФОТО)

18 марта 2018, 07:35Добавить новость
животные,насилие,полиция,проверка,собаки,жестокое обращение,озерск,Челябинская область,стрельба
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по стае собак, которая проживала на территории одного из частных предприятий закрытого города Озёрска в Челябинской области.

17 марта к одному из частных предприятий Озёрска подъехал автомобиль. Его водитель зажал у забора стаю собак, охранявших территорию объекта, и расстрелял животных.

Как сообщает Ura.ru, собаки пытались убежать, некоторые прятались под бетонными плитами. После произошедшего очевидцы нашли одно раненое животное, но спасти его не удалось. Информации о ещё трёх собаках нет. После расправы, мужчина сел в автомобиль и уехал.

По факту стрельбы полиция ведёт проверку, тело погибшей собаки отправлено на экспертизу. Зоозащитники отмечают, что стая давно проживала на территории частного предприятия. Все собаки были стерилизованы и доверяли людям.


животные,насилие,полиция,проверка,собаки,жестокое обращение,озерск,Челябинская область,стрельба
Фото: Ura.ru
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