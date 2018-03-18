Мужчина скончался на ступеньках пешеходного перехода в Екатеринбурге (ФОТО)

17 марта на ступеньках пешеходного перехода в Екатеринбурге погиб мужчина.



Люди, наблюдавшие произошедшее, разделились на два лагеря и выдвинули свои версии того, что могло случиться. Нашлись очевидцы, утверждающие, что на месте падения находилась окровавленная бита, а кто-то предположил, что жертва просто поскользнулась на наледи.



Как сообщает Ura.ru, экспертиза установила, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Травма головы действительно была, но не она привела к гибели мужчины.

Фото: Ura.ru