Рабочий «Уралдомнаремонта» погиб под упавшей балкой при строительстве домны на НТМК

Утром 18 марта на НТМК придавило балкой газосварщика «Уралдомнаремонта» во время строительства новой домны. Мужчина скончался от полученных травм.

На НТМК утром 18 марта произошло смертельное ЧП. Во время строительства новой домны на одного из рабочих упала балка. От несовместимых с жизнью травм рабочий скончался.



По данным полиции Нижнего Тагила, погибший работал газосварщиком предприятия «Уралдомнаремонт».





В пресс-службе МВД Нижнего Тагила пояснили, что в смерти нет криминального подтекста. Сейчас проверкой занимается Следственный комитет. На предприятии организована комиссия, которая также расследует инцидент, пишет ИА «Все новости».