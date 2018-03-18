Сломавший бабушке нос и челюсть водитель разыскивается в Екатеринбурге

Днем 17 марта в Екатеринбурге водитель автобуса резко остановил транспортное средство, в результате чего находившаяся в салоне пенсионерка упала, сломав себе нос и верхнюю челюсть.

Инцидент произошел недалеко от остановки «Репина» в Екатеринбурге.



Водитель автобуса резко затормозил, после чего 70-летняя женщина упала, сломав себе при падении нос и верхнюю челюсть. Номера автобуса пенсионерка не запомнила, по ее словам, это было ярко-желтое транспортное средство, с номерами 083 или 38.





Сейчас в Екатеринбурге разыскивают очевидцев произошедшего, пишет «Вечерний Екатеринбург».