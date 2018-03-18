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Новости Нижнего Тагила

Сломавший бабушке нос и челюсть водитель разыскивается в Екатеринбурге

18 марта 2018, 11:20Добавить новость
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Днем 17 марта в Екатеринбурге водитель автобуса резко остановил транспортное средство, в результате чего находившаяся в салоне пенсионерка упала, сломав себе нос и верхнюю челюсть.

Инцидент произошел недалеко от остановки «Репина» в Екатеринбурге.

Водитель автобуса резко затормозил, после чего 70-летняя женщина упала, сломав себе при падении нос и верхнюю челюсть. Номера автобуса пенсионерка не запомнила, по ее словам, это было ярко-желтое транспортное средство, с номерами 083 или 38.

Сейчас в Екатеринбурге разыскивают очевидцев произошедшего, пишет «Вечерний Екатеринбург».

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