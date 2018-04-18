Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле минувшей ночью

В Нижнем Тагиле 18 апреля в 00.37 по местному времени загорелись два частных дома на улице Трудовая.

В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорели два частных дома. Сообщение о возгорании поступило в 00.37. На площади 120 кв. м. горели два дома, а также прилегающие к ним надворные постройки.





В тушении огня принимали участие одиннадцать человек личного состава и четыре пожарные машины.





Огонь был локализован в 01.08. К утру завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщает МЧС Свердловской области. Информации о пострадавших нет.





Напомним, что в Нижнем Тагиле в Родительский день загорелся автобус с пассажирами.