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Новости Нижнего Тагила

Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле минувшей ночью

18 апреля 2018, 11:05Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,частный дом,огонь,горение

В Нижнем Тагиле 18 апреля в 00.37 по местному времени загорелись два частных дома на улице Трудовая.

В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорели два частных дома. Сообщение о возгорании поступило в 00.37. На площади 120 кв. м. горели два дома, а также прилегающие к ним надворные постройки.

В тушении огня принимали участие одиннадцать человек личного состава и четыре пожарные машины.

Огонь был локализован в 01.08. К утру завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщает МЧС Свердловской области. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в Родительский день загорелся автобус с пассажирами.

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